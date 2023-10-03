Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 3 октября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными снарядами, сообщил глава региона Александр Богомаз 3 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами», — сообщил Богомаз.

В результате этого обстрела люди не пострадали, отметил губернатор. Повреждение получили несколько жилых домов, пострадали хозпостройки.

В ночь на 3 октября Богомаз сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию России беспилотниками. Силы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Трубчевским районом.

В Минобороны уточнили, что украинский беспилотник самолётного типа сбили в 23:30 мск.