ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок в Брянской области
Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 3 октября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными снарядами, сообщил глава региона Александр Богомаз 3 октября в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами», — сообщил Богомаз.
В результате этого обстрела люди не пострадали, отметил губернатор. Повреждение получили несколько жилых домов, пострадали хозпостройки.
В ночь на 3 октября Богомаз сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию России беспилотниками. Силы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Трубчевским районом.
В Минобороны уточнили, что украинский беспилотник самолётного типа сбили в 23:30 мск.