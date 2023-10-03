Шебекино, Белгородская область, 3 октября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла промышленное предприятие в городе Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков 3 октября в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«Снаряды легли на территорию промышленной зоны», — сообщил Гладков.

Как уточнил губернатор, в результате атаки никто не пострадал. Подробности случившегося уточняют сотрудники оперативных служб.

Накануне, 2 октября, Гладков сообщил об обстреле украинской армией Грайворонского городского округа, на территории которого в селе Козинка снаряд пробил крышу жилого дома. Люди не пострадали.

В этот же день Минобороны сообщило о сбитом над территорией Белгородской области украинском беспилотном летательном аппарате самолётного типа.