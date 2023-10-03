Донецк, 3 октября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Украинские военные в ночь на 3 октября и утром обстреляли снарядами натовского калибра несколько районов Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что в 00:35 (совпадает с мск) ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 07:30 — три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 07:35 — два снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.

С 07:35 до 07:45 украинская армия обстреляла Ясиноватую, выпустив по городу 11 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что в результате этого, по предварительным данным, нет пострадавших.

В ночь на 3 октября украинские войска попытались атаковать дроном объекты на территории России. Беспилотник сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Трубчевским районом Брянской области.