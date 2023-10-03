Берлин, 3 октября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Военная помощь Украине, возможно, будет сокращена, однако гораздо важнее, что страна может в дальнейшем потерять свой человеческий потенциал. Такое мнение 3 октября высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.

Сергей Корсун ИА Регнум

Немецкий военный таким образом прокомментировал возможность уменьшения Словакией военной помощи Киеву после победы на выборах в словацкий парламент политической партии Smer.

По словам Рихтера, в краткосрочной перспективе отсутствие поддержки Словакии серьёзно не повлияет на обороноспособность Украины, но продолжение военных действий может стать причиной гораздо более серьёзных проблем.

«Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются и существует риск высоких демографических потерь», — сказал он.

Украинская сторона не заинтересована в продолжительном конфликте, так как «сейчас плохие времена» для долгих военных действий, добавил немецкий полковник.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что население страны сегодня сократилось до 23 млн человек и продолжает уменьшаться. По его словам, трудоспособная молодёжь массово покидает Украину на фоне продолжающейся в стране ускоренными темпами массовой мобилизации.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Глава государства отметил, что за три месяца с начала контрнаступления украинская армия потеряла 71 тыс. военных.