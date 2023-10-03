Вашингтон, 3 октября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Россия подготовила сотни воинских соединений для будущего наступления в зоне специальной военной операции (СВО), заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт считает, что Россия берегла силы в обороне много месяцев и теперь якобы готовится к началу своего наступления. Макгрегор подчеркнул, что российскую армию больше ничего не сможет остановить.

Полковник также отметил, что украинские военные гибнут «как мухи», «каждый раз, поднимая голову».

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что решительные действия российской армии вынуждают украинских военных отступать, а для отражения продвижения войск России Киеву недостаточно военной мощи.

30 сентября стало известно, что Владимир Зеленский обсудил с властями Британии и США из Вашингтона план нового наступления ВСУ и стремление Киева захватить Запорожскую атомную электростанцию.

2 октября глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что украинская армия может попытаться в этом месяце осуществить новое контрнаступление. Он рассказал, что киевские войска перебросили резервы на угледарское и ореховское направления.