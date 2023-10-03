Берлин, 3 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Затягивание военных действий на Украине чревато для неё высокими потерями человеческих ресурсов. Такое мнение выразил 2 октября научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Военный эксперт прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших в этой стране выборов, победу на которых одержала партия Smer. Рихтер пояснил, что в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии не повлияет на обороноспособность Украины, но затягивание конфликта приведёт к другим, гораздо более серьёзным проблемам.

«Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются и существует риск высоких демографических потерь», — отметил аналитик.

По этой причине, подчёркивает Рихтер, Киев не может быть заинтересован в затягивании конфликта, так как сейчас сложилась ситуация не для долгой войны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине показатель рождаемости может стать самым низким в мире. За первое полугодие 2023 года рождаемость сократилась на 28% по сравнению с тем же периодом до конфликта. Сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун назвал такие данные огромной угрозой. По его прогнозам, население Украины составит меньше 30 млн человек в последующие 20 лет.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что ситуация с демографией на Украине ещё долгое время не будет благоприятной, потому что оттуда продолжают массово уезжать граждане детородного возраста, а кроме того, в постсоветских странах наблюдается массовое нежелание заводить детей.