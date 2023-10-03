Павлоград, Украина, 3 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В городе Павлограде в Днепропетровской области промышленные объекты получили повреждения, сообщил 3 октября глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть разрушение производственных объектов», — заявил Лысак.

Он уточнил, что на промышленном предприятии вспыхнул пожар. Аналогичная ситуация сложилась в Днепропетровске.

Украинские власти в ночь на 3 октября в Днепропетровской области ввели режим воздушной тревоги. По данным украинских СМИ, в пригороде Днепропетровска ночью прогремел взрыв.

Накануне, 2 октября, украинские СМИ сообщали о взрывах в контролируемой Киевом части Херсонской области и о повреждении объектов инфраструктуры.