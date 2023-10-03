Брюссель, 3 октября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Европейская комиссия намеревается разморозить для Венгрии порядка 13 млрд евро для увеличения бюджета Евросоюза и получения поддержки Будапешта в вопросе о предоставлении финансовой помощи Украине. Об этом 3 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.

Christian Ohde/face to face/Global Look Press

По словам последних, указанную сумму планируют разморозить до конца ноября текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС должен Будапешту миллиарды евро, однако венгерская сторона опасается, что Брюссель мог потратить эти деньги на Украину. Он пояснил, что страны — участницы ЕС каждый год делают взносы в бюджет сообщества, Венгрия свои обязательства выполнила, однако ей не поступили от Евросоюза средства.

Глава венгерского правительства отметил, что Будапешт должен был получить от ЕС 2 млрд евро на возведение заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов, столько же — на повышение заработной платы учителям республики. Также Венгрия должна была получить доступ к средствам Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии.