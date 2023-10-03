Москва, 3 октября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Стоимость барреля марки Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 90 долларов на фоне снижения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов на 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 05:22 по московскому времени стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на 2,6%, до 89,76 доллара за баррель, что является наименьшим показателем с 8 сентября этого года. Тогда она торговалась по 89,25 доллара за баррель.

28 сентября фьючерсы нефти марки Brent достигали стоимости более 97 долларов за баррель.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2022 года превысила 95 долларов за баррель. Отмечалось, что подобный рост возник на фоне прогнозов дефицита на рынке в четвёртом квартале текущего года после того, как Россия и Саудовская Аравия приняли решение о добровольном сокращении экспорта и добычи ресурса.