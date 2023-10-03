Москва, 3 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже растёт, превысив отметку в 100 рублей впервые с 14 августа 2023 года, когда он поднимался до 109,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Иван Шилов ИА Регнум Падение рубля

За $1 с расчетами «завтра» просят 100,11 рубля. Курс рубля снижается и по отношению к китайскому юаню — 13,65 рубля за 1 юань.

При этом курс евро к рублю демонстрирует ослабление. Европейская валюта «потеряла» 30 копеек. Её курс сейчас составляет 104,65 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля к доллару неоправданно занижен. Он рассказал, что на ослабление российской валюты повлияли рост доли импорта и отток капитала из России.

19 сентября эксперты фонда «Росконгресс» в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?» допустили, что курс доллара к рублю во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 рублей. Они отметили, что на это будут влиять сохранение в России текущей денежно-кредитной политики, а также отсутствие изменений в валютном контроле и рост мировых цен на нефть.

29 сентября по итогам торгов на Мосбирже курс доллара в ходе торгов вырос на 1,27%, (1,23 рубля), до 98,02 рубля — впервые с 8 сентября.