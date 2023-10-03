Наступивший 587-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и гранаты, обработанные отравляющими веществами. Как сообщает 3 октября ТАСС со ссылкой на Союз ветеранов СВО, в гранатах «Черёмуха», сбрасываемых в окопы на российских бойцов, содержится боевое отравляющее вещество хлорацетофенон высокой токсичности, которое может вызвать боль в глазах, кашель, жжение в горле и ожог кожи.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

Неустановленной пока отравой обработаны и некоторые украинские БПЛА. Военнослужащие, которые голыми руками брали дроны после посадки, ощущали сильное недомогание, головокружение, зачастую поднималась температура.

Тем временем на южнодонецком направлении российские военнослужащие пресекли попытки наступления семи групп ВСУ, а экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в районе Новодонецкого.

Украинский дрон самолетного типа обнаружили и уничтожили в небе над Брянской областью. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотник был сбит 2 октября, примерно в 23:30 по местному времени (совпадает с московским).

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