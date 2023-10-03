Вашингтон, 3 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Неизвестные напали на конгрессмена-демократа от штата Техас Генри Куэльяра и угнали его автомобиль в Вашингтоне. Об этом 3 октября сообщает издание Politico.

США

Уточняется, что неизвестные напали вечером 2 октября на конгрессмена Куэльяра в районе Нейви-Ярд, Вашингтон. Офис политика подтвердил информацию о нападении на него и отметил, что сам Куэльяр не пострадал.

Как указали источники издания, речь идёт о вооружённом нападении. Городская система оповещения уведомила жителей Вашингтона о расследовании угона внедорожника Honda с техасскими номерами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президента колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса убили после матча 13-го тура второго по силе дивизиона национального чемпионата. Паеса застрелили, когда он возвращался домой после матча на своём автомобиле. Нападение на 63-летнего президента клуба произошло возле стадиона «Метрополитано де Течо».

Также сообщалось, что мужчина и четверо мальчиков-подростков пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Инцидент произошёл в городе Чесапике. Информации о стрелявшем не поступало.