Брянск, 3 октября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли посёлок Климово Брянской области кассетными боеприпасами, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Он уточнил, что, по предварительным сведениям, никто не пострадал. Кроме того, губернатор написал, что в результате обстрела несколько жилых домовладений и хозяйственных построек получили повреждения.

По словам Богомаза, обследование территории населённого пункта продолжается. На месте случившегося работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь со 2 на 3 октября украинские военные совершили попытку атаковать объекты на территории России с использованием беспилотного летального аппарата (БПЛА). Дрон был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) примерно в 23:30 по местному времени (совпадает с мск).