Вашингтон, 3 октября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена предпринимают попытки заставить Вооружённые силы Украины как можно скорее принять стандарты НАТО. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на правительственный документ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО», — говорится в материале.

США в том числе требуют от министерства обороны Украины создать корпусы профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по принципам и стандартам доктрины альянса. Кроме того, содержание и формат военных документов должны будут соответствовать терминологии НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выразил недовольство предъявленным США списком реформ, необходимых для евроинтеграции и вступления в НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон, привязав реформы к получению военной помощи, совершил большую ошибку.