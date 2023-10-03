Москва, 3 октября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Беспилотники, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты ср слезоточивым веществом начали применять в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Союз ветеранов СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как рассказали в Союзе ветеранов, украинские военные сбрасывают на российских бойцов в окопах гранаты «Черёмуха». Эти гранаты содержат боевое отравляющее вещество хлорацетофенон, оно относится к группе слезоточивых веществ. Такие вещества могут вызвать боль в глазах, кашель, жжение в горле и ожог кожи.

Также отмечалось, что некоторые беспилотники украинские военные обрабатывают неустановленными пока отравляющими веществами. Военнослужащие, которые работали с такими беспилотниками голыми руками после посадки, ощущали сильное недомогание, головокружение, у них зачастую поднималась температура.

Сейчас с украинскими дронами после их перехвата и посадки с помощью специальных средств, работают только в защитном обмундировании. Это одна из причин, почему гражданскому населению не рекомендуется подходить к упавшему беспилотнику и касаться его.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области.

Также сообщалось, что 1 октября ВСУ пытались чуть более чем за час атаковать «Смоленский авиазавод» четыре раза.