Таллин, 3 октября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Украина изменила правила регистрации наёмников, из-за чего Эстония больше не может подсчитать, какое количество эстонских граждан участвует в боевых действиях на стороне Украины, заявил министр обороны республики Ханно Певкур в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Он отметил, что раньше было понятно, в какие ряды поступает тот или иной военный. Однако в рамках новых правил бойцы могут находиться практически во всех подразделениях.

Кроме того, Певкур отметил, что у эстонских граждан нет никакой обязанности сообщать о себе в случае вступления в ряды ВСУ и отъезда в зону спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Postimees написала, что в ДНР был ликвидирован эстонский наёмник с позывным Стингер. С 2022 года он участвовал в боевых действиях на Украине в составе Интернационального легиона ВСУ.

14 июля глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева. Он уточнил, что речь идёт о 178 лицах из более 30 стран мира.

21 августа польский политолог, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский сообщил что в Польше никто даже приблизительно не может оценить, сколько её граждан стали наёмниками, отправившись на Украину и погибнув в зоне спецоперации.