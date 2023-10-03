Донецк, 3 октября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Российские военнослужащие пресекли попытки наступления семи групп Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС России Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одного — в направлении Новомихайловки», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в районе Новодонецкого. В результате контрбатарейной борьбы противник потерял гаубицы FH70, «Мста-Б» и Д20, а также четыре миномётных расчёта.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 30 человек личного состава, а также одну артиллерийскую систему M777 производства США и гаубицу Д-20.