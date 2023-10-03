Москва, 3 октября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подготовило законопроект об отмене упрощенной выдачи виз гражданам стран ЕС, сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В случае одобрения инициативы стоимость оформления разрешения на въезд в РФ вырастет до $50-300. В настоящее время граждане стран ЕС, желающие получить такое разрешение, платят 35 евро (примерно $36,6) за обычное оформление и 70 евро ($73,3) — за срочное.

Такое предложение должно стать ответом на аналогичные решения Евросоюза, которые были объявлены 12 сентября 2022 года. Целью инициативы станет синхронизация режимов взимания российских визовых сборов с размерами платежей, установленными в ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Также документ предусматривает отмену всех льгот по уплате визовых сборов, расширение пакета документов, которые необходимо подавать для рассмотрения соответствующих заявок, и увеличение максимального срока вынесения решения по документам.

В МИД заверили, что отмена соглашения не приведёт к снижению туристического потока, поскольку туристы смогут оформить электронную туристическую визу стоимостью $52.

Как сообщало ИА Регнум, в январе появилась информация о том, что ЕС перестало выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года. Это произошло в связи с отменой Брюсселем действия соглашения об упрощённом визовом режиме между РФ и Евросоюзом.

Соответствующее решение было принято еще в августе 2022 года. 1 декабря 2022 года в России ввели визовый сбор для оформления национальной визы Кипра. 8 августа в Санкт-Петербурге официально открылся Китайский визовый центр.