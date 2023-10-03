Москва, 3 октября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения состоится 4 октября во всех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Мэрия Кемерова Система оповещения

Уточняется, что проверка будет проходить с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле — и радиоканалов информацией по безопасности.

Кроме того, информация будет доступна в приложении для мобильных устройств «МЧС России». Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — рекомендует ведомство.

В ведомстве указали, что мероприятия необходимы для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство науки и высшего образования России поручило вузам провести дополнительный инструктаж по отработке действий при чрезвычайных ситуациях с персоналом и студентами.

Также сообщалось, что в России впервые состоялись всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в случае террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций.