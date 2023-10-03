Симферополь, 3 октября, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Движение автотранспорта восстановлено по Крымскому мосту. Об этом 3 октября сообщает Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

Крымский мост закрывался с 21:00 мск 2 октября в связи с проведением ремонтных работ. Движение по мосту было запланировано открыть в 06:00 мск 3 октября. Таким образом, автотранспорт по Крымскому мосту запустили на час раньше намеченного времени, в 05:00 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в связи с проведением восстановительных работ.

Движение по Крымском мосту приостанавливали также с вечера 30 сентября. Мост был перекрыт для движения в 19:46 мск. О причинах временного перекрытия движения не сообщалось.