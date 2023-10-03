Вашингтон, 3 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Продолжение Киевом контрнаступления вызовет истощение ресурсов ВСУ, а затягивание украинского конфликта приведёт к ещё большему сокращению населения Украины из-за новых миграционных волн, заявил бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джордж Биб, сообщает журнал Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Эксперт подчеркнул, что зависимость слабеющей Украины от западных стран будет только расти. Биб отметил, что Киев не сможет своими силами удовлетворять потребности «стареющего и искалеченного военными действиями населения».

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины обернулось полным провалом для ВСУ. 30 сентября стало известно, что Владимир Зеленский обсудил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и намерение захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

1 октября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены, а Россия может вынудить Украину капитулировать путём постепенного военного давления. Он уточнил, что форсирование ситуации в зоне проведения спецоперации не отвечает интересам российской стороны.

Риттер пояснил, что такие шаги могут привести к потере десятков тысяч солдат. Эксперт считает, что правильными для России станут действия, которые вызовут политический коллапс в Киеве.