В США оценили будущее Украины в конфликте с Россией
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украина проиграет как атакуя, так и затягивая конфликт
Вашингтон, 3 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Продолжение Киевом контрнаступления вызовет истощение ресурсов ВСУ, а затягивание украинского конфликта приведёт к ещё большему сокращению населения Украины из-за новых миграционных волн, заявил бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джордж Биб, сообщает журнал Responsible Statecraft.
Эксперт подчеркнул, что зависимость слабеющей Украины от западных стран будет только расти. Биб отметил, что Киев не сможет своими силами удовлетворять потребности «стареющего и искалеченного военными действиями населения».
Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины обернулось полным провалом для ВСУ. 30 сентября стало известно, что Владимир Зеленский обсудил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и намерение захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
1 октября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены, а Россия может вынудить Украину капитулировать путём постепенного военного давления. Он уточнил, что форсирование ситуации в зоне проведения спецоперации не отвечает интересам российской стороны.
Риттер пояснил, что такие шаги могут привести к потере десятков тысяч солдат. Эксперт считает, что правильными для России станут действия, которые вызовут политический коллапс в Киеве.