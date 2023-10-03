Ниамей, 3 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В результате атаки предполагаемых джихадистов двадцать девять военных погибли в Нигере. Об этом 2 октября сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство обороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

Уточняется, что с 26 сентября по 2 октября силы обороны и безопасности Нигера провели операцию на границе с Мали. При отступлении к северо-востоку от населенного пункта Табатол одно из подразделений было атаковано террористами, которые использовали самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили. Отмечается, что нападавших было около сотни.

«Согласно предварительным данным, с нашей стороны 29 военных погибли героями, двое серьезно пострадали. Со стороны противника нейтрализовано несколько десятков террористов, уничтожено 15 мотоциклов, захвачено большое количество оружия и боеприпасов», — сказано в заявлении минобороны.

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии совершила госпереворот и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. 30 августа новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести свои войска с территории республики в срок до 3 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил французский президент Эммануэль Макрон, Франция выведет до конца 2023 года свои войска из Нигера, где к власти в результате мятежа пришли военные. Макрон пояснил, что это решение продиктовано тем, что власти Нигера якобы больше не желают бороться с терроризмом.

При этом 24 сентября правительство Нигера закрыло воздушное пространство страны для всех самолётов Франции, включая гражданские рейсы. Вместе с тем Париж объявил об отзыве своего посла Сильвена Итте и других дипломатов из Ниамея.