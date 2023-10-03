Днепропетровск, Украина, 3 октября, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска. Об этом 3 октября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Днепр — взрыв в пригороде», — сказано в сообщении издания.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Николаевской областях Украины на момент взрыва действовал режим воздушной тревоги. Кроме того, ряд украинских изданий сообщил о беспилотниках, зафиксированных в этих регионах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом утром 2 октября сообщил Олег Синегубов — глава Харьковской областной военной администрации.

Также власти Украины сообщили, что в Херсоне, находящемся под контролем Киева, при ударе пострадал объект транспортной инфраструктуры. В областной военной администрации заявили, что ночью был прилёт по цеху предприятия.