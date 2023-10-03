Осло, 3 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Запрет на въезд на норвежскую территорию автомобилей, которые были зарегистрированы в России, вступил в Норвегии в силу с 3 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Российские номера

О планах ввести подобное ограничение МИД королевства объявил 29 сентября. Запрет касается личных автомобилей с девятью и менее сиденьями. Он не действует для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также их родственники.

Кроме того, запрет не касается дипломатического транспорта и автомобилей, принадлежащих международным организациям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные ЕС против России, предполагают в числе прочего запрет на въезд личного автотранспорта с российскими регистрационными номерами. В документе уточнялось, что граждане РФ не могут прибывать на территорию Евросоюза на своих автомобилях даже в туристических целях и даже на непродолжительный срок.

Кроме того, под ограничения попали прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, а также яхты. Временно исполняющий обязанности руководителя «Федеральной таможенной службы» (ФТС) Руслан Давыдов назвал такие действия Брюсселя «полным беспределом». Он отметил, что с точки зрения нормальной таможенной логики подобный запрет абсолютно незаконен.