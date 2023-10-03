Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили приобретённого гражданства России за экстремистские высказывания в адрес российских граждан. Об этом 3 октября сообщает «РИА Новости».

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти», — цитирует агентство заявление пресс-службы регионального управления ФСБ России.

В ФСБ уточнили, что мужчина в марте 2014 года отказался от украинского паспорта и стал гражданином России. В настоящее время решение УФМС РФ по Камчатскому краю о приёме злоумышленника в гражданство РФ отменено. Гражданин осуждён за оправдание и пропаганду терроризма, решением суда ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Он уже отбывает наказание в колонии общего режима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который срывал с детей символику Вооружённых сил России в пункте временного размещения в Воронежской области.

Инцидент произошёл в пункте временного размещения Обломово. По словам других беженцев, мужчина в открытую заявлял, что хочет уехать воевать на стороне ВСУ, он также угрожал другим людям физической расправой.