Ниамей, 3 октября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. МИД Нигера опровергло заявления о том, что страна приняла инициативу Алжира по урегулированию политического кризиса. Документ опубликован 2 октября Нигерским агентством печати (ANP).

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

В заявлении указано, что после встречи между представителями двух стран 25 сентября в Нью-Йорке нигерская сторона сообщила о готовности властей страны изучить предложение по посредничеству Алжира для урегулирования политического кризиса в Нигере. Нигерская сторона особо оговорила, что время действия переходного периода будет зависеть от выводов Национального инклюзивного форума, а также от руководящих указаний касательно изменений в управлении страной.

«До официального оформления выводов этой встречи МИД с удивлением заметило в социальных сетях и ряде СМИ пресс-релиз алжирского правительства, в котором указывалось, что Нигер «принял посредничество Алжира, который предложил военным шестимесячный переходный период». Учитывая вышеизложенное, правительство Республики Нигер отвергает указанные выводы, вновь заявляя о своем стремлении сохранить узы дружбы и братства с Алжиром», — сказано в заявлении МИД Нигера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Алжира выдвинули инициативу об установлении в Нигере переходного периода сроком на шесть месяцев под контролем гражданской власти Такое заявление сделал 29 августа глава МИД Алжира Ахмед Аттаф. Он добавил, что переходный период должен быть осуществлён под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой.

В свою очередь, комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что страны, состоящие в Экономическом сообществе стран Западной Африки, предложили Национальному совету спасения родины во главе с командующим гвардией Нигера Абдурахманом Тчианивстретиться в нейтральном месте.