Вашингтон, 3 октября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Российская Федерация самостоятельно определит, кто будет представлять её на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния), который пройдёт в ноябре, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипломата.

Антонов подчеркнул, что вопрос о составе российской делегации будет решён Москвой с учётом практической целесообразности. По его словам, любые попытки американской стороны обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций будут расценены как прямое нарушение международных обязательств.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник, 2 октября, официальный представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер в ходе брифинга заявил, что Вашингтон не ожидает визита президента России Владимира Путина в Сан-Франциско, где в ноябре пройдёт саммит АТЭС. Кроме того, он отказался говорить о приглашении для российской делегации и возможном участии в саммите главы МИД России Сергея Лаврова.