Ла-Пас, 3 октября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Развитие литиевой отрасли может стать наиболее актуальной темой в отношениях Российской Федерации и Боливии, заявил по итогам прошедшей в Москве первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр.

Иван Шилов ИА Регнум Литий

«Самый большой вызов в сотрудничестве, который может поставить перед нами Россия, это вопрос промышленной эксплуатации лития, мы очень рассчитываем на то, что эта тема будет стоять на повестке», — рассказал «РИА Новости» боливийский депутат.

Энрикес Куэльяр отметил, что прошедшая парламентская конференция стала важной площадкой для обсуждения между странами различных экономических тем, которыми занимались четыре рабочие группы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Россия, согласно докладу Росконгресса «Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития», в ближайшее десятилетие может войти в пятёрку мировых производителей лития за счёт разработки имеющихся месторождений. Отмечается, что по этому показателю Россия будет уступать лишь Китаю, Аргентине, Австралии и Чили.