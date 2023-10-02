Братислава, 3 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 2 октября сообщило издание Novinky. cz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Певица ушла из жизни 1 октября. Отмечается, что в начале прошлого года врачи диагностировали у Янечковой рак груди. Артистка не скрывала своей болезни, она рассказала о заболевании в социальных сетях и временно приостановила выступления. В июне 2023 года Янечкова вышла замуж за актёра Властимила Бурду.

Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье. С раннего детства занималась пением, уже в возрасте десяти лет выступала с оркестром. Окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека.

В 2010 году певица стала победительницей шоу талантов Talentmania, в 2014-м стала самой молодой участницей, завоевавшей премию на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Певица до последнего дня надеялась победить болезнь, последние публикации в её соцсетях посвящены свадьбе и супругу. О времени и месте похорон певицы не сообщается.