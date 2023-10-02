Киев, 3 октября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Китай, Индия и Бразилия могут считаться врагами Украины из-за их поддержки в адрес России, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Эксперт отметил, что эти страны открыто не выставляют себя в качестве противников Киева. По словам Соскина, такая позиция связана с тем, что на стороне Украины находятся США.

Вместе с тем экс-советник признал, что даже американские власти начали постепенно отворачивается от Киева. Он добавил, что это обстоятельство позволило другим крупным государствам более откровенно демонстрировать свое отношение к Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал. При этом он отметил, что эти страны эффективно вкладываются в науку.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот назвал заявление Подоляка истерикой. Эксперт считает, что в Киеве понимают, что Запад постепенно отказывается от поддержки украинской стороны, и что Москва не отступится и доведёт начатое ею дело до конца.

1 октября стало известно, что Главное таможенное управление КНР опубликовало данные, в соответствии с которыми Китай после начала специальной военной операции России не поставлял дроны на Украину.