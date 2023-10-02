Москва, 3 октября, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков досрочно перестал быть сенатором от Белгородской области. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили на официальном сайте Совета Федерации.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Рыжков

«Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора РФ Рыжкова Николая Ивановича, наделённого полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области», — говорится в распространённом заявлении.

Николай Рыжков являлся старейшим из сенаторов, ему 94 года. Правительство Белгородской области в Совете Федерации экс-председатель Совета министров СССР представлял двадцать лет — с 2003 года.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Совет Федерации назначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда России на шестилетний срок. Решение о назначении Зорькина, кандидатуру которого представил президент страны Владимир Путин, было принято единогласно, «за» проголосовали 153 сенатора.