Вашингтон, 3 октября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не ожидают, что президент России Владимир Путин посетит Сан-Франциско, где в ноябре пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в понедельник, 2 октября, заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер.

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«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь… Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», — сказал в ходе брифинга Миллер, слова которого приводит «РИА Новости».

Представитель Госдепартамента также отказался говорить о приглашении для российской делегации и возможном участии главы МИД России Сергея Лаврова, отметив, что американская сторона исполнит свои обязательства как страна-хозяйка саммита АТЭС.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручения МИД России Марат Бердыев заявил, что США не собираются приглашать российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он также призвал Вашингтон выполнить свои обязанности, отправив приглашение главе российского государства.