Москва, 3 октября, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений по лизингу с иностранными компаниями по ещё 17 самолётам, сообщили в пресс-службе российской организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Процесс касался права собственности на 16 воздушных судов, лизингодателем по которым выступал SMBC Aviation Capital из Ирландии, а также еще одного самолёта, находящегося в управлении у этой ирландской компании. Сумму урегулирования выплатил российский страховщик «НСК».

Эта страховая организация после перевода средств получила право собственности на все 17 воздушных судов. В SMBC Aviation Capital уточнили, что общая сумма сделки составила около $710 млн.

В настоящее время «Аэрофлот» продолжает переговоры по имеющимся спорам с другими лизингодателями.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября стало известно, что «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 18 самолётов МС-21 и 34 авиалайнеров SJ-100 с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис». Соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума.

27 сентября появилась информация, что «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 120 самолётов, что составляет 45% от всего импортного парка. В течение сентября организация вывела ещё 18 воздушных судов.

Речь идёт о самолётах типа Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319, Airbus A330, Airbus А320, Airbus А321 и Airbus А350. Их вывод из иностранных реестров стал возможным благодаря урегулированию отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap.