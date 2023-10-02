Солт-Лейк-Сити, США, 3 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен, его супруга и двое детей погибли в авиакатастрофе в американском штате Юта. Об этом 2 октября сообщило агентство Associated Press.

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Уточняется, что крушение самолёта произошло вечером 1 октября, вскоре после взлёта с аэродрома Каньонлендс, расположенного примерно в 24 км к северу от курортного города Моав. В Офисе местного шерифа уточнили, что пилотом был сам сенатор.

Гибель Ларсена и его семьи подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате Дэвид Хог, направивший электронное письмо коллегам по местному заксобранию.

«Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и их двое детей прошлым вечером погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Они навестили семью в Скоттсдейле и возвращались домой. Они остановились для дозаправки в Юте», — сказано в письме Хога.

В Капитолии в знак траура на рабочем месте Ларсена в Сенате возложили букет из роз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пилот и три пассажира погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у берегов американского штата Флорида. Были найдены и тела четырёх погибших: двух мужчин 60 и 64 лет и двух женщин 57 и 68 лет. Предполагается, что это были две пары супругов, один из погибших был пилотом.

Также сообщалось о крушении одномоторного самолёта в США, на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. В результате авиакатастрофы погиб один человек, двое получили тяжелые травмы.