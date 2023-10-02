Донецк, 3 октября, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 17 обстрелов, на горловском — 9 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела. Суммарно было выпущено 103 единицы различных боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью.

Под обстрелом оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября Вооружённые силы Украины обстреляли гостиницу в Енакиево (ДНР), в которой проживали строители из Ленинградской области. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в результате обстрела никто не пострадал.