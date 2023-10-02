Вашингтон, 3 октября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Американские власти должны помогать собственным гражданам, а не финансировать коррумпированное руководство Украины, написал в своём микроблоге член Сената Конгресса США, республиканец Рэнд Пол.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так парламентарий оценил появление в СМИ выдержек из документа правительства Соединенных Штатов. В указанных публикациях говорилось, что восприятие коррупции на Украине способно обрушить доверие к Киеву со стороны Запада и привести к прекращению помощи украинской стороне.

Пол в своём посте отметил, что ежедневно миллионы американцев «страдают, пытаясь выжить», и направлять Украине деньги, которые могли бы помочь этим людям, несправедливо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил принять резолюцию о временном финансировании правительства Соединенных Штатов, в которой помощь Украине не предусматривалась. Он предупредил о проблемах, которые ждут Вашингтон, если тот «сосредоточится на Украине, а не на Америке».

И Сенат, и палата представителей согласовали этот документ, а президент США Джо Байден подписал его. После этого американский лидер заявил, что резолюцию приняли в рамках достигнутой «сделки по Украине».