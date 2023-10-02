Видное, Московская область, 3 октября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Трое детей попали в больницу после отравления шоколадом в Видном Московской области. Об этом 2 октября сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Уточняется, что инцидент произошёл в деревне Михайлово, расположенной в шести километрах от города Видное. Троих детей госпитализировали с признаками отравления после того, как они на перемене в школе съели шоколадку. В ведомстве указали, что у детей выявлен гастроэнтероколит.

Один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Ещё двоих детей осмотрели врачи, после чего родители отказались от госпитализации.

В настоящее время шоколад и пробы воды в школе отправлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что единственную школу в посёлке Эгвекинот на Чукотке закрыли на карантин в связи со вспышкой кишечной инфекции. За месяц инфекцию выявили у 30 учащихся. Кроме того, ротавирус подтвердили у двух сотрудников пищеблока, их временно отстранили от работы.

В сентябре в Башкирии в детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции. Всего заболели 29 воспитанников, 19 детей госпитализировали, остальных отпустили домой. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллёз.