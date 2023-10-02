Вашингтон, 3 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден ожидает, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти и республиканцы в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных финансов на оказание помощи Украине. Об этом 2 октября сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Я полностью ожидаю, что спикер и республиканское большинство в Конгрессе сдержат свое обещание обеспечить прохождение помощи Украине», — отметил глава Белого дома.

Как указал американский лидер, он ждёт, что республиканцы поддержат помощь Киеву отдельным голосованием. По мнению Байдена, нельзя прерывать оказание помощи Украине «ни при каких обстоятельствах».

При этом президент США подчеркнул, что вопрос о выделении помощи Киеву требует срочного решения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. Как заявил представитель Госдепа Мэтт Миллер, речь идёт о контрактах на долгосрочную перспективу.

Президент США Байден 1 октября подписал ранее одобренный Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства на 45 дней. При этом в документе не предусмотрено нового финансирования Вашингтоном Киева.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд.