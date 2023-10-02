Москва, 3 октября, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее об уничтожении дрона в Трубчевском районе области написал глава региона Александр Богомаз.

В Минобороны уточнили, что БПЛА был сбит 2 октября, примерно в 23:30 по местному времени (совпадает с московским).

«2 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября ВСУ пытались чуть более чем за час атаковать «Смоленский авиазавод» четыре раза. Они запустили беспилотник UJ-22 Airborne, который упал и сдетонировал на площадке перед цехом №63.

Спустя 20 минут украинские военные направили к объекту второй такой же беспилотник, который был сбит силами ПВО России. Фрагменты уничтоженного аппарата упали на ближайший аэродром.

Ещё через полчаса третий UJ-22 Airborne взорвался на подлёте к авиазаводу. Ещё 35 минут ВСУ вновь попытались применить аналогичный дрон, который разбился, не принеся серьёзных разрушений.