В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области сбили украинский беспилотник
Брянск, 3 октября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что дрон был сбит над Трубчевским районом.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.
Богомаз отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Он также сообщил, что разрушений не выявлено, а на месте находятся сотрудники оперативных служб.
Губернатор поблагодарил российских военных за их действия.
Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября возле железнодорожной станции Ипуть в Брянской области обнаружили обломки украинского беспилотника, рядом с которым нашли взрывное устройство С-4 американского производства. Оно не взорвалось при крушении аппарата. Специалисты смогли обезвредить устройство на месте.
30 сентября ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области, используя беспилотники. В результате нападения один человек пострадал, а также оказались повреждены остекление и кровля административного здания.
Кроме того, украинские военные обстреляли в регионе село Горожанка. При ударах три жилых дома получили частичные повреждения. Никто из жителей населённого пункта не пострадал.