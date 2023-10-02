Брянск, 3 октября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что дрон был сбит над Трубчевским районом.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Он также сообщил, что разрушений не выявлено, а на месте находятся сотрудники оперативных служб.

Губернатор поблагодарил российских военных за их действия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября возле железнодорожной станции Ипуть в Брянской области обнаружили обломки украинского беспилотника, рядом с которым нашли взрывное устройство С-4 американского производства. Оно не взорвалось при крушении аппарата. Специалисты смогли обезвредить устройство на месте.

30 сентября ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области, используя беспилотники. В результате нападения один человек пострадал, а также оказались повреждены остекление и кровля административного здания.

Кроме того, украинские военные обстреляли в регионе село Горожанка. При ударах три жилых дома получили частичные повреждения. Никто из жителей населённого пункта не пострадал.