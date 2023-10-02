Оксфорд, Великобритания, 2 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Причиной мощного взрыва на северо-западе британского города Оксфорда стала молния, попавшая в генератор на предприятии, специализирующемся на получении топлива из отходов. Об этом 2 октября сообщила Sky News.

geralt Взрыв

В заявлении компании Severn Trent Green Power говорится, сказано, что причиной взрыва с последующим пожаром на заводе в Кассингтоне недалеко от Ярнтона, Оксфордшир, стал удар молнии в генератор, вызвавший взрыв резервуаров для биогаза.

«К счастью, никто не пострадал, и мы работаем со службами экстренной помощи, чтобы обеспечить безопасность объекта и как можно скорее оценить ущерб», — уточнили в пресс-службе компании.

Жителей Оксфорда просят оставаться дома и держать закрытыми окна и двери. Сотрудники полиции перекрыли часть автомагистрали между городами Вулвертоном и Эйншамом.

Оксфордское метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о грозах и сильном дожде, которое будет действовать до двух часов ночи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на северо-западе Оксфорда во время грозы произошёл мощный взрыв около 19:45 (21:45 мск) по местному времени. К месту ЧП направилось большое количество автомобилей экстренных служб.