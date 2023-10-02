Вашингтон, 2 октября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Россия видит экспансию со стороны США по всему миру и будет реагировать на подобную активность американских властей, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт вспомнил о словах генерала США в отставке Бена Ходжеса об «экзистенциальной угрозе», которую для Вашингтона якобы представляет Российская Федерация, имеющая большие запасы ядерного оружия. При этом Джонсон напомнил, что именно Соединённые Штаты неоднократно отправляли свои войска в различные страны, не получая соответствующего разрешения со стороны мирового сообщества.

По словам экс-агента, это обстоятельство наводит на мысль, что непосредственно США представляют экзистенциальную угрозу для всего мира, а не Россия. Джонсон также считает, что невозможно представить, чтобы российские разведчики не видели в таких шагах Вашингтона серьёзную опасность.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что против России развязана гибридная война, однако российские граждане сплотились как никогда. Глава государства добавил, что страна уверенно противостоит санкциям и продолжит сопротивляться им, а также любым другим ограничениям со стороны Запада.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что целью США и их сателлитов является нанесение России «стратегического поражения». Кроме того, Вашингтон стремится сохранить доминирующее влияние в мире.

19 сентября американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что положение США на мировой арене становится всё менее устойчивым, однако американские власти пока не осознают этой проблемы. По его мнению, одним из свидетельств ослабления позиций Вашингтона стал жёсткий ответ со стороны России на политику Запада по расширению НАТО, из-за чего начался украинский конфликт.