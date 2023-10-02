Оксфорд, Великобритания, 2 октября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Взрыв, напугавший жителей, произошёл в окрестностях британского города Оксфорда. Об этом 2 октября сообщает телеканал GB News.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что вспышка от взрыва осветила небо на северо-западе Оксфорда около 19:45 (21:45 мск) по местному времени. Местные жители были сильно напуганы взрывом и поделились предположениями о причинах взрыва в социальных сетях.

Часть жителей города предполагает, что взрыв может быть связан с прошедшей сильной грозой. Один из комментаторов предположил, что причиной взрыва могла стать молния, ударившая во что-то огнеопасное.

Горожане отметили, что после взрыва в некоторых районах города нарушилось энергоснабжение, часть города осталась без света.

Уточняется, что на место происшествия выехали несколько автомобилей, принадлежащих экстренным службам. Официальные власти пока не комментировали инцидент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара в здании управления сил безопасности в северо-восточной провинции Египта Исмаилия пострадали как минимум 38 человек.