Грозный, 2 октября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Назначение своей дочери Айшат Кадыровой на пост заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку одобрил глава региона Рамзан Кадыров. Об этом глава Чечни сообщил 2 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал об итогах совещания в правительстве Чеченской Республики, в ходе которого председатель правительства Чечни Муслим Хучиев внёс предложение о назначении Айшат Кадыровой, которая занимает пост министра культуры Чечни, на должность зампредседателя правительства Чечни по социальному блоку. Главой министерства культуры региона в дальнейшем станет экс-вице-премьер Чечни Муса Дадаев.

Глава Чечни поддержал предложение Хучиева и отметил большой вклад Кадыровой в улучшение работы регионального минкультуры и накопленный ею существенный опыт работы по руководству ведомством.

Кадыров оценил и заслуги Дадаева, зарекомендовавшего себя как видный профессионал, который, по словам главы Чечни, сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении.

Айшат Кадырова — старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, родилась в 1998 году. В 2020 году она была назначена на должность первого замминистра культуры региона, а в 2021 году она возглавила ведомство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин и глава Чечни Кадыров в ходе рабочей встречи обсудили вопрос строительства в Москве новой мечети. Глава Чечни уточнил, что российский лидер поддержал эту инициативу. Мечеть предполагается построить в Южном Бутово, на улице, названной в честь отца лидера Чечни, первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Встреча Путина и Кадырова 28 сентября прошла в очном формате. Президент положительно оценил личный вклад главы региона и его команды в развитие республики. Также Путин и Кадыров обсудили вопросы, связанные со специальной военной операцией. Президент отметил, что командиры в зоне СВО уверены в чеченских бойцах.