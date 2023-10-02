Симферополь, 2 октября, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили из-за проведения ремонтных работ. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 (по московскому времени. — Прим. ред.) 3 октября», — говорится в распространённом сообщении.

Также о том, что автомобильное движение по мосту будет приостановлено до 3 октября, ранее сообщали в Министерстве транспорта России.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение по Крымском мосту приостанавливали с вечера 30 сентября. О причинах временного перекрытия движения не сообщалось. Также движение автомобильного транспорта приостанавливали в ночь с 28 на 29 сентября.