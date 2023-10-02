Москва, 2 октября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Российским спецслужбам приказали устранить перегнавшего на Украину российский вертолёт Ми-8 лётчика Максима Кузьминова, сдавшегося после этого ВСУ. Об этом стало известно в понедельник, 2 октября.

Максим Цуканов ИА Регнум

В телеэфире бойцы спецназа ГРУ гарантировали, что найдут погубившего экипаж пилота.

«Конечно найдём. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», — сообщил один из силовиков в эфире телеканала «Россия 1».

Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область в августе 2023 года. В украинском телеэфире он поделился, что измену Родине украинские спецслужбы оценили $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. ФСБ расследует уголовное дело о госизмене.