Вашингтон, 2 октября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Экономист Джеффри Сакс 2 октября спрогнозировал Украине значительные ухудшения условий будущего мирного соглашения с Россией из-за многочисленных неудач ВСУ в зоне боевых действий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы должны положить конец этому конфликту за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним ещё один. Сколько ещё украинцев должны погибнуть ради этого?», — задался он вопросом на Youtube-канале Kim Iverson.

Как заявил Сакс, США необходимо взять под контроль бюджет и завершить необоснованные денежные траты на разрушительные конфликты по примеру украинского. Экономист уверен, что Вашингтон становится слабее из-за того, что долг перевалил за 100% ВВП и этому не видно конца.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября стало известно, что США намерены внедрить на Украине протоколы Североатлантического альянса (НАТО) и приватизировать банки. Как следует из рассекреченной версии документа «Всеобщая стратегия страны», формат и содержание украинских оборонных документов должны отражать терминологию НАТО, а финансовые системы страны должны увеличить кредитование для стимулирования расширения бизнеса и уменьшить роль государства в банковском секторе.

В июне аналитики отметили, что украинский конфликт понадобился США для обеспечения заказами своего ВПК, ослабления Евросоюза и укрепления позиций на газовом рынке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что выгода США заключается во владении Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта.