Вашингтон, 2 октября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. На Украину обрушилась сразу серия ударов от западных партнёров, оказывавших ей помощь, написал 2 октября в статье журналист CNN Стивен Коллинсон. Он напомнил, что американские республиканцы добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Киеву $6 млрд, а на выборах в Словакии победила партия Smer с лидером Робертом Фицо, имеющим антиукраинские взгляды.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к её размолвке в экспорте зерна с Польшей, одним из верных союзников. Спор заставил Варшаву предупредить Киев о возможном прекращении поставок оружия», — говорится в публикации.

Как отметил журналист, все эти события наглядно иллюстрируют рост рисков и угроз для Киева и, как выразился Коллинсон, «играет на руку» президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум 2 октября, глава Украины Владимир Зеленский начал чувствовать ослабление западной военной и финансовой поддержки, увидев, что Конгресс США способен частично блокировать выделение помощи Киеву. Это стало следствием подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании работы правительства, в который не внесли пункт о продолжении финансирования Украины. При этом американский лидер на забыл заявить, что не прекращает поддержку Киева. В Москве назвали такой временный бюджет США игрой на публику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что США в любом случае сохранят вовлечённость в украинский конфликт, но усталость Запада от Украины будет только расти.

В беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что если США начнут сокращать объёмы финансовой помощи Украине, то для ЕС это станет большой проблемой, и с украинскими мигрантами, и с продажей европейского оружия на чёрный рынок. По его словам, отсутствие пункта о финансировании Украины в новом американском законе не означает, что Вашингтон собирается отказаться от неё вовсе. Политолог напомнил, что в арсенале США есть целый ряд методов и инструментов, с помощью которых они могут финансировать и поддерживать украинскую сторону.