Вашингтон, 2 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В США сообщили о скорой передаче Украине очередного пакета вооружений. Об этом заявила на брифинге 2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшее время у нас будет ещё один пакет помощи Украине», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, передача нового пакета помощи является «сигналом» продолжения Вашингтоном поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября в США утвердили законопроект об оказании военной помощи Украине на $300 млн. Решение приняли большинством голосов членов палаты представителей Конгресса. Так, $20 млн планируется направить на контроль за использованием выделенных средств, а $280 млн — на закупки у партнёров США.

Перед этим палата представителей проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывода в отдельный законопроект. Принятие военного бюджета одобрили 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек.

Позднее, 2 октября, в США предупредили украинского лидера Владимира Зеленского о надвигающемся крахе. Корреспондент CNN Фредерик Плейтген заявил, что, если США приостановят финансирование Киева, последний может остаться без помощи других своих западных союзников. Он привёл в качестве примера передачу Германией Украине реактивных систем залпового огня MARS, которая произошла параллельно с поставкой США Киеву РСЗО HIMARS.

В тот же день стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал Киеву до конца года согласовать военную помощь ещё на €5 млрд. Однако, по его словам, пока главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи на 2024 год.