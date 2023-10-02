Москва, 2 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 2 октября, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте смотрится жалко.

Сергей Гунеев/РИА Новости Сергей Лавров

«Мне жалко на него смотреть», — сказал Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Министр добавил, что Трюдо, также как и спикер парламента Канады Энтони Рота, знал, что чествует именно нациста.

На заседание парламента Канады 23 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

В ответ на это посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на экстрадицию. По мнению российского дипломата, премьер Канады, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей своей страны и её гражданами.

Трюдо 27 сентября заявил, что дипмиссия направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться Трюдо не стал. После этого скандала спикер канадского парламента Рота принял решение уйти с поста.